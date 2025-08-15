(16) 99963-6036
Entretenimento

Gusttavo Lima leva seus maiores sucessos ao São Carlos Rodeio Fest nesta sexta-feira

15 Ago 2025 - 07h29Por Da redação
Gusttavo Lima - Crédito: Reprodução BHAZGusttavo Lima - Crédito: Reprodução BHAZ

O São Carlos Rodeio Fest continua nesta sexta-feira (15) com uma das atrações mais aguardadas do evento: o show de Gusttavo Lima, conhecido como o “Embaixador” da música sertaneja. A apresentação promete reunir milhares de fãs no recinto e embalar o público com alguns dos maiores sucessos da carreira do artista.

No repertório, não devem faltar hits como Balada (Tchê Tchererê Tchê Tchê), que projetou o cantor internacionalmente; Apelido Carinhoso, que ficou 15 semanas no topo das paradas brasileiras; Que Pena Que Acabou, sucesso que liderou a Billboard Brasil; Eu Vou Te Buscar (Cha La La La La), parceria com Hungria Hip Hop; e Ficha Limpa, um dos destaques mais recentes de sua trajetória.

Outras músicas que podem agitar o público são Termina Comigo AntesBloqueadoCara da Derrota e Tá Faltando Eu, que mesclam sofrência, romance e animação.

Os ingressos para a apresentação de Gusttavo Lima estão à venda pelo site oficial do evento: www.saocarlosrodeiofest.com.br.

