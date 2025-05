GURI anuncia temporada 2025 dos grupos musicais

Concerto Big Band Guri de São Carlos com Virgínia Rosa - Crédito: Fukuhara Sudio

Em 2025 o GURI - programa de educação musical da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativa do Governo do Estado de São Paulo , gerido pela Santa Marcelina Cultura - comemora 30 anos e a Temporada de Concertos dos 29 Grupos Musicais será especial. Do instrumento ao canto, as formações são as mais diversas. Tem orquestras e bandas sinfônicas, orquestras e cameratas de cordas e de violões, os corais, as big bands, e os grupos de choro, percussão e música instrumental brasileira.

Sob a batuta de 40 regentes convidados , as 987 crianças, adolescentes e jovens de até 18 anos, matriculados nos cursos regulares de música do GURI, terão a experiência de se apresentar em público – muitos deles e delas pela primeira vez –, e dividir o palco com diversos artistas. Os alunos foram previamente selecionados entre março e abril, após processo de avaliação entre prova prática e entrevista social.

De maio a dezembro, serão 174 concertos espalhados por todo o estado de São Paulo, entre capital, interior e litoral. Mais de 400 composições serão realizadas nessas apresentações, que ocorrerão em espaços culturais, praças públicas, instituições de ensino, centros religiosos, entre outros locais. Todos os concertos com entrada gratuita . A programação completa está no site .

Repertório – A música brasileira está presente em todos os programas, seja concerto de grupo sinfônico, instrumental ou canto coral. Composições de mestres como Adoniran Barbosa, Ary Barroso, Dorival Caymmi, Jacob do Bandolim, Pixinguinha, Tom Jobim e Vinicius de Moraes são alguns exemplos. Clássicos de Gilberto Gil, Ivan Lins, Milton Nascimento, Toquinho e Villa-Lobos também não ficam de fora. A presença feminina também é marcante, com obras de Chiquinha Gonzaga, Tia Amélia, e muitas outras. E no repertório de concerto sinfônico, nomes como Antonio Vivaldi, Franz Schubert, Georg Händel, Giacomo Puccini, Igor Stravinski, Johann Sebastian Bach, Piotr Ilitch Tchaikovski e Wolfgang Amadeus Mozart terão suas obras interpretadas pelas orquestras do GURI.

“A Temporada 2025 dos Grupos Musicais do GURI é especial por comemorar os 30 anos do programa de educação musical. Ela vai explorar uma série de sonoridades que são muito características desses grupos e teremos a presença de compositoras e compositores de diferentes estados brasileiros, cada um com sua característica particular de composição. Será um repertório de norte a sul do Brasil. Destaque também para as encomendas de obras e arranjos inéditos para orquestras, bandas sinfônicas e coros que fazem sucesso a músicos brasileiros, iniciativa que visa fomentar a produção contemporânea de nosso país” , destaca Ricardo Appezzato, Gestor Artístico da Santa Marcelina Cultura, organização social responsável pela gestão do GURI.

Números da Temporada

29 Grupos Musicais

987 alunas e alunos bolsistas

174 concertos gratuitos

400 peças ou mais

100 municípios paulistas aproximadamente

40 regentes convidados

30 encomendas de composições e arranjos inéditos

