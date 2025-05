Guilherme & Benuto abrem o Dourado Rodeio Show nesta quinta-feira (15)

Dupla Guilherme & Benuto - Crédito: reprodução ABCMais/divulgação

A dupla sertaneja Guilherme & Benuto abre o Dourado Rodeio Show 2025 na noite desta quinta-feira (15). De acordo com a Prefeitura Municipal de Dourado, a festa contará com uma arena 100% coberta, garantindo conforto ao público mesmo em caso de chuva. Além disso, uma ampla praça de alimentação estará disponível, oferecendo variedade gastronômica para todos os gostos. A segurança do evento será reforçada, com equipes de vigilância, brigadistas e suporte médico de prontidão durante todos os dias.

O Dourado Rodeio Show 2025 é uma realização da Prefeitura Municipal de Dourado, com apoio da Câmara Municipal, e integra a etapa oficial da Rodeio Super Cup. A expectativa é de atrair visitantes de diversas cidades da região, incluindo Araraquara, São Carlos, Jaú e Ibaté.

Programação Musical

A programação musical promete agitar o público com grandes nomes do sertanejo subindo ao palco principal:

15 de maio (quinta-feira): Guilherme & Benuto

16 de maio (sexta-feira): Léo & Raphael

17 de maio (sábado): Charles & Mancini + Alex & Leandro

18 de maio (domingo): Bruno & Barretto

