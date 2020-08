Grupo Quarta Essência fará live de Dia dos Pais em prol do Cantinho Fraterno

Crédito: Divulgação

Enquanto a pandemia não acaba, o Cantinho Fraterno Dona Maria Jacintha não para. Neste sábado, 8, a partir das 17h, o Grupo Quarta Essência fará uma live comemorativa pelo Dia dos Pais e também para levantar o astral dos assistidos e colaborar solidariamente com a instituição.

Para colaborar, basta acessar www.facebook.com/cantinhofraterno, ou www.youtube.com/cantinhofraterno, assistir a live e fazer sua doação.

QUARTA ESSÊNCIA

Formado por Toninho no vocal, Miller no violão, Jorge na percussão e Felipe no pandeiro, o Grupo Quarta Essência promete tocar o melhor do Samba e Pagode e alegrar o seu fim de tarde.

O Grupo tem 13 anos de carreira, 2 cds e 1 Dvd gravados e se destaca por onde passa, tocando nas melhores baladas da região de São Carlos, além de eventos corporativos, aniversários e casamentos.

CANTINHO FRATERNO

Por conta da pandemia, as arrecadações do Cantinho caíram muito e por isso sua ajuda é muito importante para que a instituição mantenha um atendimento digno aos 34 moradores na faixa etária de 60 a 92 anos, que recebem 6 refeições diárias, além do atendimento diário, que inclui sessões diárias de fisioterapia, assistente social, nutricionista e ainda conta com serviço de enfermagem 24h. Semanalmente, os moradores recebem uma visita médica. Esses colaboradores contribuem para que os idosos tenham autoestima e para que continuem a manter as habilidades existentes, melhorando sua qualidade de vida.

Alguns moradores do Lar Cantinho Fraterno possuem patologias e dificuldades motoras e muitos não têm família ou sequer recebem visitas de parentes. Por isso, a ajuda é de extrema importância.

Se divirta com o show e faça o bem sem sair do conforto de sua casa!

