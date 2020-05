Grupo Conversa Fiada promove Live em prol do Cantinho

Crédito: Divulgação

O Cantando pelo Cantinho continua com tudo!

Nesta segunda-feira, 25, a partir das 20h, haverá uma live transmitida pelo canal do YouTube do Grupo Conversa Fiada (https://www.youtube.com/channel/UC6OnciTucU0PH6RXLydJBRg). Parte da renda do show beneficente será revertida para os idosos abrigados no Lar Cantinho Fraterno Dona Maria Jacintha.

A live, que terá cerca de 1h de duração, contará com sucessos do samba e pagode.

Para fazer sua doação, basta assistir a live e acessar com o seu celular o QR Code no destaque na tela ou baixar o app Picpay.

Por conta da pandemia, as arrecadações do Cantinho caíram muito e por isso sua ajuda é muito importante para que seja mantido um atendimento digno aos 34 moradores na faixa etária de 60 a 92 anos, que recebem seis refeições diárias, totalizando 282 por dia (que inclui os funcionários) e mais de 8.400 refeições completas por mês.

Os 47 colaboradores são responsáveis pelo atendimento diário, que inclui sessões diárias de fisioterapia, assistente social, nutricionista e ainda conta com serviço de enfermagem 24h. Semanalmente, os moradores recebem uma visita médica. Esses colaboradores contribuem para que os idosos tenham autoestima e para que continuem a manter as habilidades existentes, melhorando sua qualidade de vida.

Alguns moradores do Lar Cantinho Fraterno possuem patologias e dificuldades motoras e por isso fazem uso de 102 fraldas geriátricas por dia. Para a realização dos procedimentos nos idosos, os profissionais utilizam 14 unidades de máscaras descartável e 200 luvas descartáveis diariamente.

A média mensal do custo de um idoso é de aproximadamente R$ 3,6 mil, mas existem três graus de dependência, de acordo com suas habilidades motoras e mentais. O custo de um morador de grau 1, gira em torno de R$ 3 mil, passando para até R$ 7 mil no grau 3. Por conta disso, a despesa mensal do Cantinho varia, pois além de encargos e tributos, só com a folha de pagamentos dos colaboradores são gastos em torno de R$ 75 mil mensais.

Se divirta com o show e faça o bem sem sair do conforto de sua casa!!!

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também