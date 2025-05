“Gravidade” é a atração do mês no CDCC

Dirigido por Alfonso Cuarón, é um filme de suspense com temática espacial - Crédito: Divulgação

O Cine Observatório exibirá neste domingo, 1, o filme “Gravidade”. O evento é promovido pelo Observatório Dietrich Schiel do Centro de Divulgação Científica e Cultural (CDCC) da USP de São Carlos e acontece às 17h. O filme continuará em exibição ao longo de todo o mês. Além do dia 1, o filme continuará em cartaz nos dias 8, 15, 22 e 29 de junho. As exibições acontecem no anfiteatro do Observatório Dietrich Schiel, que fica na Área 1 da USP de São Carlos, com acesso para pedestres próximo à esquina da Avenida Dr. Carlos Botelho com a Rua Visconde de Inhaúma.

Sinopse do filme: Dirigido por Alfonso Cuarón, é um filme de suspense com temática espacial que acompanha a Dra. Ryan Stone (Sandra Bullock), uma engenheira médica em sua primeira missão espacial, e o astronauta veterano Matt Kowalski (George Clooney), em seu último voo antes da aposentadoria. Durante uma caminhada espacial de rotina, a destruição de um satélite desencadeia uma série de eventos catastróficos. A nave deles é destruída, deixando os dois completamente sozinhos e à deriva no espaço, sem comunicação com a Terra e com níveis limitados de oxigênio. A trama gira em torno da luta desesperada de Ryan para encontrar uma maneira de sobreviver e retornar à Terra, enfrentando o isolamento, o medo e os perigos mortais do espaço profundo. O filme é conhecido por seus efeitos visuais impressionantes, trilha sonora imersiva e tensão constante, sendo uma intensa meditação sobre sobrevivência e resiliência humana, tangenciando tramas emocionais intensas e dramáticas.

Duração: 1 h e 31 minutos.

Classificação indicativa: não recomendado para menores de 12 anos.

Leia Também