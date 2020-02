Grandes sucessos do samba é a atração do “Sons da Tarde”, no Sesc São Carlos

Crédito: Divulgação

O domingo, 1, promete ser agitado quando o samba será a atração no Sons da Tarde, uma programação criada pelo Sesc São Carlos que privilegia a diversidade dos estilos musicais e busca transformar as tardes de domingo em uma opção de lazer diferenciada para o público.

O show começa às 16h na área de convivência externa e é gratuito (lugares limitados). Porém, não recomendado para menores de 14 anos.

As músicas a serem executadas estarão a cargo do grupo Sambeabá, grupo de Catanduva formado por Cássio da Silva (voz e surdo), Arnaldo Junior (voz e pandeiro), Thiago Araujo (voz e cavaco), Juciri Salgado (violão) e Claudinei Rocchi (bandolim e trombone).

Neste show, apresenta grandes sucessos dos melhores autores e intérpretes do samba, elaborados com ricos arranjos musicais e uma linha melódica do mais alto nível.

