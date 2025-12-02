Grande final do Campeonato Brasileiro de Rally Baja acontece neste final de semana em São Carlos

O 4º Rally Terra Verde tem 260km, divididos em quatro baterias cronometradas de 65km. Além dos obstáculos do percurso, a alta temperatura prevista para os dois de dias de prova, promete ser mais uma exigência para pilotos, navegadores e máquinas.

"É uma região de canaviais com terreno acidentado, saltos e alternância entre setores de média e alta velocidade. Um roteiro bastante completo e variado que agradará os competidores e, principalmente, irá desafiá-los na briga pelo título", destaca o diretor geral da Rallymakers, Fernando Bentivoglio. O Rally Baja tem como característica a ausência de planilha. Toda a sinalização de pontos de atenção é feita através de placas ao longo do trecho cronometrado, exigindo atenção total.

As inscrições para o 4º Rally Terra Verde seguem abertas e podem ser feitas por meio do site do evento: https://rallymakers.com.br/rm-inscricao/inscricao.php

O grid já conta com grandes nomes do esporte, como: Zé Hélio (vencedor do Sertões 2025 nos UTVs), Guilherme Cysne (atual campeão brasileiro de Baja), Kaique Bentivoglio, Marcus Cotton e Júnior Siqueira. Nas motos, a briga pelo título está extremamente acirrada entre os pilotos Guilherme Bissoto e Nicolas Rodrigues. A expectativa é de que outros destaques se juntem à disputa, elevando ainda mais seu nível técnico.

O parque de apoio será montado na própria Fazenda Álamo e a programação oficial terá início na sexta-feira (05), com as vistorias técnicas e administrativas, shakedown e o briefing geral.

4º Rally Terra Verde

Campeonato Brasileiro de Rally Baja – sexta prova

Fazenda Álamo – São Carlos (SP)

04/12 – 5ª feira

10h – Abertura do Parque de Apoio para montagem de boxes (Faz. Álamo)

05/12 – 6ª feira

10h – Abertura da Secretaria de Prova

Entrega do Stella

13h30 às 18h – Vistorias técnicas CBM

15h30 às 17h30 – Shakedown (opcional)

18h às 18h30 – Segunda vistoria CBM com multa

19h30 – Briefing Geral

06/12 – Sábado

08h – Largada Motos na 1a. Especial (65km)

09h – Previsão de Largada UTVs na 1a. Especial (65km)

12h – Previsão de Largada Motos na 2a. Especial (65km)

13h – Previsão de Largada UTVs na 2a. Especial (65km)

07/12 – Domingo

8h – Largada Motos na 3a. Especial (65km)

8h50 – Largada UTVs na 3a. Especial (65km)

10h50 – Largada Motos na 4a. Especial (65km)

11h40 – Largada UTVs na 4a. Especial (65km)

15h30 – Cerimonial de encerramento e premiação

