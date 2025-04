"Geek Sanca Fest" é incluído no calendário oficial de eventos do município

Crédito: Divulgação

Foi aprovado na sessão ordinária da Câmara Municipal desta terça-feira (29) o projeto de lei do vereador Lineu Navarro (PT) que inclui oficialmente o “Geek Sanca Fest” no calendário de eventos do município de São Carlos. A proposta agora segue para sanção do prefeito Netto Donato.

A sessão contou com a presença de integrantes da organização do Geek Sanca Fest e de cosplayers que celebraram a conquista no plenário.

O Geek Sanca Fest é um evento dedicado à cultura geek, reunindo fãs de tecnologia, games, quadrinhos, cinema, séries e outras expressões da cultura pop. A primeira edição foi realizada em 2024, com grande adesão do público, e já há expectativa para uma nova edição em 2025.

Com a inclusão no calendário oficial, o evento ganha reconhecimento institucional e abre portas para maior apoio logístico e cultural no município.

