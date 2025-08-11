Garçom Cross movimenta a Praça do Mercado em sua 32ª edição

Garçom Cross foi realizado na Praça do Mercado - Crédito: Maycon Maximino

Nesta segunda-feira (11), São Carlos sediou a 32ª edição do Garçom Cross, evento tradicional que aconteceu na Praça Maria Aparecida Resitano, conhecida como Praça do Mercado. A competição reuniu 24 profissionais da área, entre homens e mulheres, que encararam um circuito com provas de obstáculos, equilibrando bandejas com copos e garrafas.

A disputa chamou a atenção de quem passava pela região central, transformando a “baixada” em palco de destreza e concentração. Ao final, os três primeiros colocados receberam premiação em dinheiro: R$ 1.500 para o campeão, R$ 1.000 para o vice e R$ 500 para o terceiro lugar. Também foram reconhecidos o garçom mais novo, o mais velho, o mais dedicado e o mais simpático, que receberam um abono especial.

Segundo o presidente interino da entidade organizadora, Davi Luiz Cavalcante, o evento tem grande importância para a cidade.

“O Garçom Cross é uma competição muito importante que valoriza os profissionais da área. Aqui em São Carlos já temos uma tradição forte, e o campeão local tem a oportunidade de representar a cidade em etapas regionais”, destacou.

Ele explicou que a temporada da competição já está em andamento em outras cidades.

“Na semana passada tivemos a etapa em Ribeirão Preto. Agora, teremos competições em Araraquara e Catanduva. Todos os campeões e vice-campeões dessas cidades se encontrarão no regional em Barretos, no dia 8 de setembro, para disputar o título de ‘campeão dos campeões’.”

O dirigente também comentou sobre a participação local:

“Hoje contamos com 24 participantes, entre homens e mulheres. Embora tenham sido inscritos mais, alguns não puderam vir por causa da rotina de trabalho.”

