Fundo Social leva 600 crianças ao circo em ação de inclusão e lazer em São Carlos

O Fundo Social de Solidariedade de São Carlos promoveu, nesta quarta-feira (3), um momento de alegria e inclusão para 600 crianças atendidas por projetos sociais do município. Elas participaram de uma apresentação do American Circo, em uma iniciativa que uniu parceria, diversão e cuidado com a infância.

A ação foi viabilizada por meio de um Termo de Cooperação firmado entre o Departamento de Fiscalização da Secretaria Municipal de Gestão da Cidade e Infraestrutura e a empresa American Circo, que disponibilizou gratuitamente os ingressos para o espetáculo. Já o Fundo Social assumiu a organização do transporte e a oferta dos lanches distribuídos durante o passeio.

O diretor de Fiscalização, Rodolfo Tibério Penela, acompanhou a atividade e destacou sua importância. “Essa iniciativa mostra que a gestão pública pode promover momentos únicos para essas crianças”, afirmou.

A primeira-dama e presidente do Fundo Social, Herica Ricci Donato, também ressaltou o impacto positivo da ação. “Cuidar também é proporcionar momentos felizes”, declarou.

A diretora do Fundo Social, Eucimara Jorge Pott, esteve com o grupo durante todo o evento e coordenou a logística para garantir conforto, segurança e acolhimento às crianças.

Participaram da atividade crianças atendidas pelas instituições Espaço Azul, Acorde, Casa da Criança Madre Cabrini, Aspe e Nave Sal da Terra.

