Fundo Social de Solidariedade leva 500 crianças de projetos sociais ao circo

Participaram da ação crianças atendidas pelas instituições Ong Espaço Azul, Acorde, Nave Sal da Terra, Casa da Criança e Nosso Lar - Crédito: Divulgação

O Fundo Social de Solidariedade de São Carlos, coordenado pela primeira-dama Herica Ricci Donato, proporcionou um dia especial para 500 crianças de projetos sociais da cidade. Nesta quarta-feira, 23, elas assistiram a um espetáculo do Super Circo Los Agady, em uma ação que uniu solidariedade, parceria e muita alegria.

Os ingressos foram cedidos pelo circo, enquanto a Secretaria Municipal de Educação garantiu o transporte. Para completar a experiência, um supermercado local doou pipoca e uma tradicional empresa de bebidas ofereceu guaraná para o lanche.

O prefeito Netto Donato fez questão de deixar seu gabinete por alguns instantes e acompanhar a atividade ao lado da primeira-dama, que recepcionou as crianças na chegada. Animadas, elas aproveitaram para registrar o momento com fotos e selfies ao lado do casal. O espetáculo, com mágicos, palhaços e malabaristas, encantou a plateia infantil e garantiu boas risadas.

"Esses momentos fazem toda a diferença. Muitas dessas crianças talvez não tivessem outra chance de viver essa experiência. Ver o sorriso no rosto delas é emocionante. Foi um dia leve, feliz e que vai ficar na memória de todos nós", destacou Herica Ricci Donato.

Participaram da ação crianças atendidas pelas instituições Ong Espaço Azul, Acorde, Nave Sal da Terra, Casa da Criança e Nosso Lar.

Leia Também