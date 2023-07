Fundação Pró-Memória completa 30 anos nesta quarta-feira

Crédito: Divulgação

A Fundação Pró-Memória de São Carlos completa 30 anos de atividades nesta quarta-feira, 12, com novidades e lançamentos. Iniciada em 1993 com a missão de receber acervos documentais da administração pública, a Fundação ampliou suas atribuições e atualmente é responsável por reunir, conservar e disponibilizar documentos públicos e também de fundos e coleções particulares, bem como catalogar, inventariar e pesquisar bem patrimoniais materiais e imateriais de São Carlos e produzir materiais e ações que visam levar à população conhecimentos sobre a história, memória e patrimônio da nossa cidade.

Em comemoração ao aniversário de 30 anos, a Pró-Memória inaugurou recentemente a exposição “Fogo e Vapor – Aspectos da história de São Carlos a partir da ferrovia”, tendo como base o livro produzido pela própria Fundação com a intenção de apresentar um pouco da trajetória da cidade em torno do estabelecimento da ferrovia e seus diferentes impactos no correr do tempo. A exposição já está disponível na plataforma da Estação Ferroviária de São Carlos (Praça Antônio Prado, s/nº – centro), com visitação gratuita.

Ao longo do ano, também será reinaugurado o museu da Fundação, com a melhoria das instalações e com a nova exposição “Laborar: o trabalho em São Carlos”, enquanto a sua sede terá renovada a identidade visual com destaque para a fachada que ostentará uma comunicação mais moderna e direta. Além disso, também serão lançados livros e materiais, organizados eventos como o tradicional “Encontro de Ferreomodelismo” e ações educativas diversas.

Nesta quarta-feira, 12, um vídeo comemorativo será publicado nas mídias sociais da Fundação Pró-Memória, abordando um pouco de sua história com depoimento de funcionários e autoridades que foram e são fundamentais para a consecução do trabalho. O vídeo estará disponível nas plataformas Facebook (https://www.facebook.com/promemoriasaocarlos) e Instagram (https://www.instagram.com/fundacaopromemoria/).

Leia Também