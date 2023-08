Fundação Educacional inicia curso de Camerata

O curso terá 6 módulos, com duração de seis meses cada - Crédito: Divulgação

A Fundação Educacional São Carlos (Fesc), em parceria com o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP) - campus São Carlos, iniciou essa semana o curso de Camerata, ministrado no Campus 2 da Fundação, localizado na Vila Prado.

Já na primeira aula os alunos tiveram contato com os instrumentos de cordas como violoncelo, viola clássica, contrabaixo e instrumentos de percussão.

O curso de Camerata é ministrado por professores do IFSP, com o apoio dos educadores da Fesc. É um curso semi profissionalizante, 100% gratuito.

O curso terá 6 módulos, com duração de seis meses cada. No primeiro ano serão ensinados os fundamentos básicos dos instrumentos. Ao final dos três módulos, o aluno terá domínio real do instrumento e diversas experiências com apresentações e ensaios.

A formação musical abrangente abordará tanto os aspectos teóricos quanto práticos, incluindo técnicas de execução, leitura de partituras, teoria musical, improvisação e interpretação. Os estudantes também serão incentivados a participar de conjuntos musicais, para aprimorar suas habilidades de trabalho em equipe e performance coletiva.

Leia Também