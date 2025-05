Friozinho chegando? Paróquia São Domingos Sávio promove "Noite do Caldo com Bingo"

Paróquia São Domingos Sávio -

Com a chegada das temperaturas mais amenas, nada melhor do que aproveitar uma noite especial repleta de sabor, diversão e solidariedade. Nesta sexta-feira, 23 de maio, a partir das 19h, acontece a tão esperada Noite do Caldo com Bingo, no Salão de Festas da Paróquia São Domingos Sávio.

O evento promete aquecer os corações e o paladar com deliciosos caldos que poderão ser adquiridos para consumo no local ou levados para casa. Além disso, a tradicional brincadeira do bingo vai garantir momentos de alegria e muitos prêmios.

Local: Salão de Festas da Paróquia São Domingos Sávio

Data: 23/05 – Sexta-feira

Horário: A partir das 19h

Mais informações: (16) 3416-3674

