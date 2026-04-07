Flash Back "Túnel do Tempo" promete noite nostálgica com DJs e atrações especiais em São Carlos

Baile do Chique e Brega -

Uma noite para reviver os grandes sucessos das antigas danceterias promete movimentar São Carlos neste sábado, 11 de abril, a partir das 19h, no Clube de Campo dos Metalúrgicos, localizado na Rua Luís Procópio de Araújo Ferraz, nº 1001, no bairro Santa Felícia.

O evento “Túnel do Tempo – Baile do Chique e Brega” traz uma proposta nostálgica, reunindo músicas que marcaram época em casas noturnas tradicionais da cidade e da região, como Factory Music, Café Cancun, Delphos Night Club, Gemini, Pegaso, Usina de Eventos, Faraós e Boate da ABASC.

A festa contará com mega estrutura de som e iluminação robotizada, além da presença de diversos DJs conhecidos na cena local. A programação musical terá início às 19h e seguirá até a madrugada, com apresentações em sequência:

19h às 20h — DJ Lineu

20h às 21h — DJ Dago

21h às 22h — DJ Marcos Mano

22h às 23h30 — DJ Anselmo Guedes

23h30 à 0h30 — DJ Paulo Junior

0h30 às 1h30 — DJ Alexandre Barros

Além da música, o público poderá conferir atrações especiais, como grupos de passinhos e a presença do robô tequileiro Calacancun, que fará distribuição gratuita de tequila durante a festa.

O espaço contará ainda com praça de alimentação e bebidas com preços acessíveis, incluindo cerveja em lata, espetinhos, porções, pastéis, drinks tropicais, caipirinhas, chopp, refrigerantes, sucos e água mineral. Durante o evento, também haverá sorteio de uma cesta de chocolates e um pen drive com músicas da festa.

Os ingressos para sócios do clube custam R$ 10 e podem ser adquiridos na portaria ou pelo telefone (16) 2121-0398. Para não sócios, o valor antecipado é de R$ 25, com vendas pelo WhatsApp (16) 99776-6903. No dia do evento, na portaria, o ingresso será vendido por R$ 30.

Também haverá opção de reserva de mesas, com valores de R$ 120 para não sócios, incluindo quatro ingressos, e R$ 30 para sócios.

Organizado pelo DJ Anselmo Guedes, o evento promete uma experiência nostálgica em um espaço coberto e arejado ao lado das piscinas do clube, reunindo diferentes gerações para relembrar sucessos que marcaram época nas pistas de dança.

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