Fiscal de serviço público de São Carlos lança livro de crônicas existenciais

No conteúdo, estão oitenta cartas-crônicas escritas por Stanquini, em períodos diferentes de sua vida - Crédito: Divulgação

Alexandre Stanquini, fiscal de serviço público do Canil Municipal de São Carlos lançou recentemente um livro de crônicas existenciais intitulado “Espectro – Buraco Existencial”.

A obra do escritor são-carlense está disponível para aquisição através do site – loja virtual - da Editora Scienza, por meio do endereço https://loja.editorascienza.com.br/retirada.

De acordo com Stanquini, o livro apresenta um conjunto de crônicas autorreflexivas que tratam de sentimentos e sensações comuns a todas as pessoas: insegurança, medo, dúvida, arrependimento, alegria e contemplação.

“Nas páginas de “Espectro”, o leitor é convidado a se auto-observar e perceber seus pontos fortes e fracos para assim, perder-se e encontrar-se em meio às palavras simples contidas nestas crônicas e que ao mesmo tempo, estão repletas de complexidade”, conta o autor.

No conteúdo, estão oitenta cartas-crônicas escritas por Stanquini, em períodos diferentes de sua vida, trocadas com seus singulares amigos, familiares e endereçadas às mais diversas personalidades (gênios) da história. Faz curiosamente do tempo o germe dos sentimentos humanos que crescem com o fermento da paixão e se alastram qual teia infinita, chegando de teimoso aos confins da imaginação.

De acordo com a Editora Scienza, “Espectro” é, antes de um livro, um hábil e eficiente instrumento que movimenta sofrimento, alegria, paixão e ódio nesse iluminado palco.

Leia Também