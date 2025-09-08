(16) 99963-6036
First Body Programme chega a São Carlos com atividades gratuitas

Projeto internacional de artes propõe integração entre teatro, dança, literatura e performance

08 Set 2025 - 20h07Por Jessica Carvalho R.
Com o apoio da Lei Aldir Blanc e da Secretaria de Cultura e Turismo, São Carlos recebe nesta semana o First Body Programme, um projeto internacional de artes que reúne atividades abertas ao público e totalmente gratuitas.

Idealizado e dirigido pelo artista e pesquisador Diego Borges, o programa já percorreu 12 países, entre eles França, Estados Unidos, Alemanha e Moçambique, e agora oferece aos moradores de São Carlos a oportunidade de vivenciar essa experiência artística.

A iniciativa utiliza o corpo como ferramenta central de criação e transformação, promovendo a integração entre diversas linguagens, como teatro, dança, literatura, artes visuais e performance. O objetivo é estimular a percepção e a consciência corporal dos participantes, criando um espaço de diálogo e experimentação coletiva.

Programação em São Carlos

09/09 (terça-feira), às 19h – Teatro Municipal
Sessão de cinema com a exibição dos filmes “Anatomia de uma Luta” e “Devo me Render”, seguida de debate com os artistas do projeto.

10/09 (quarta-feira), às 19h – UFSCar (NAP/CECH)
Palestra “Processos Criativos e Dispositivos Poéticos”.

13 e 14/09 (sábado e domingo), das 9h às 18h – CEU das Artes Emilio Manzano (São Carlos VIII)
Workshop de criação First Body, com foco em práticas de teatro, dança e performance.

