Final do 5º Campeonato Paulista de Truco será realizada em São Carlos neste final de semana

A cidade de São Carlos será palco da grande final do 5º Campeonato Paulista de Truco, promovido pela Liga Paulista de Truco (LPT). O evento acontecerá no Ginásio Milton Olaio Filho, com início às 13h deste sábado, dia 15, e previsão de encerramento às 18h do domingo, dia 16.

O torneio reunirá 250 duplas vindas de diversas cidades do Estado de São Paulo, movimentando atletas, familiares, torcedores e apaixonados pelo tradicional truco paulista.

O são-carlense Juliano Góes, presidente da LPT e um dos principais responsáveis pela organização do campeonato, não esconde a emoção em ver a final sendo realizada em sua cidade natal.

> "Estou feliz e ao mesmo tempo ansioso, pois realizar uma final de Campeonato Paulista de Truco na minha cidade era um sonho que está sendo realizado. Espero que seja um sucesso", afirmou Juliano.

O evento terá uma premiação total de R$ 40 mil reais para os oito primeiros colocados.

Juliano Góes, finaliza agradecendo " Agradeço os Vereadores Ubirajara Teixeira, o BIRA, Dé Alvim e Lucão Fernandes, autores da lei que colocou esse evento no calendário oficial da cidade e também a Prefeitura Municipal por ceder esse espaço maravilhoso para a realização da final do Campeonato Paulista de Truco".

Além da competição, o evento terá caráter solidário: cada dupla participante doará 2 kg de alimentos não perecíveis, que serão destinados a uma instituição beneficente de São Carlos.

A Liga Paulista de Truco convida toda a população a prestigiar o torneio, apoiar os competidores e participar desse grande momento do esporte e da solidariedade na cidade.

