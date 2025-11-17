Final do 5º Campeonato de Truco da Liga Paulista de Truco movimenta São Carlos e bate recorde de inscrições

Crédito: divulgação

A cidade de São Carlos recebeu, neste último final de semana, a grande final do 5º Campeonato de Truco da Liga Paulista de Truco (LPT), realizada no Ginásio Milton Olaio Filho nos dias 15 e 16, sábado e domingo. O evento atraiu centenas de competidores e visitantes, gerando forte impacto econômico e consolidando-se como uma das maiores edições já promovidas pela Liga.

De acordo com a organização, mais de 700 pessoas, vindas de 40 cidades diferentes, se hospedaram em hotéis e chácaras da zona rural, lotando a rede de acolhimento e impulsionando o turismo local. Bares e restaurantes também registraram intensa movimentação durante todo o final de semana.

Ao todo, 252 duplas participaram da etapa final — número que estabeleceu um novo recorde para a LPT. Além dos competidores, caravanas de torcedores de diversas cidades transformaram o Ginásio Milton Olaio Filho em uma verdadeira festa esportiva.

Competição intensa do início ao fim

Os jogos tiveram início no sábado, por volta das 14h, avançando até 1h da madrugada de domingo, quando foram definidas as 32 duplas classificadas para a fase decisiva. A final prosseguiu no domingo e foi concluída por volta das 21h, revelando os grandes campeões da etapa.

Classificação final

1º lugar – R$ 20 mil

Leandro e Japa – Equipe Santa Rosa do Viterbo

2º lugar – R$ 10 mil

Alemão e Tom – Equipe 3 Tentos

3º lugar – R$ 3 mil

Renan Imperador e Xuxa – Equipe 4 Nipes

4º lugar – R$ 3 mil

Doutor e Rafa – Equipe 4 Nipes

5º ao 8º lugar – R$ 1 mil cada

Bigato e Fernandinho – Equipe Azes do Truco

Diogo e Thiago – Equipe 3 Tentos

Galinha e Índio – Equipe Ás de Ouro

Azul e Liniker – Equipe 3 Tentos

Além das duplas, foram premiadas as três melhores equipes do ano, são elas:

Equipe campeã 2025

FERAS do TRUCO

Premiação R$ 1.500,00

Equipe vice campeã

ATT

R$ 1.000,00

Terceira colocada

Equipe prudentruco

R$ 500,00

Houve um sorteio entre todas as duplas de uma TV de 32 polegadas, onde a dupla sorteada e sortuda foi Mané e Minhoca da equipe ETG.

Por fim, a parte social não poderia faltar, ou seja, foram arrecadados mais de 500 kg de alimentos que serão distribuídos para uma entidade da cidade.

Ao todo, foram distribuídos R$ 43 mil em dinheiro mais uma TV de 32 polegadas.

Evento histórico para a Liga

O presidente da LPT, o são-carlense Juliano Góes, celebrou o sucesso da competição:

“Foi um sucesso total, a melhor etapa já realizada pela Liga Paulista de Truco, sem contar que foi recorde de inscrições. Foram 252 duplas, superando a cidade de Tupã, que tinha registrado 194 duplas inscritas.”

Juliano também fez questão de agradecer os parceiros que viabilizaram a realização do evento:

“Quero agradecer à Prefeitura Municipal, que cedeu esse maravilhoso espaço para a realização do campeonato, através do vice-prefeito Roselei Françoso e do secretário de Esporte Fernando Carvalho. Agradeço também aos vereadores propositores da lei que incluiu uma das etapas do Campeonato Paulista de Truco no calendário oficial da cidade: Dé Alvim, Lucão Fernandes e meu amigo e sempre voluntário Ubirajara Teixeira, o Bira. Sou grato a todos e, se Deus quiser, ano que vem tem mais.”

Com público expressivo, recorde de participantes e forte impacto econômico, a final do 5º Campeonato da LPT reafirmou São Carlos como polo importante do truco paulista, encerrando a temporada com grande celebração e expectativa ainda maior para o próximo ano

