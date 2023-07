Filme Gravidade será exibido no Cine Observatório

SIGA O SCA NO

Filme é baseado em uma missão para consertar o telescópio espacial Hubble - Crédito: Divulgação

Neste domingo, 9, o Cine Observatório exibirá o filme Gravidade. O evento é promovido pelo Observatório Dietrich Schiel do Centro de Divulgação Científica e Cultural da USP de São Carlos (CDCC-USP) e acontece à tarde, a partir das 18h. Após a exibição, haverá um bate-papo conduzido pelos organizadores da atividade, abordando curiosidades e fatos interessantes sobre o filme.

O evento acontecerá no anfiteatro do Observatório, localizado na Área 1 da USP de São Carlos, acesso para pedestres próximo à esquina da Av. Dr. Carlos Botelho com a Rua Visconde de Inhaúma. A atividade é gratuita.

SINOPSE DO FILME

Em uma missão para consertar o telescópio espacial Hubble, Matt Kowalski, astronauta experiente, e Ryan Stone, uma brilhante engenheira, são surpreendidos por uma chuva de destroços causada pela destruição de um satélite. O acidente cortou a comunicação com a Terra, e agora o desejo de sobrevivência de Kowalski e Stone é testado. Eles devem lidar com a solidão e com o medo para encontrar um jeito de voltar para casa - antes que o oxigênio acabe. Duração: 91 minutos (1h e 31min). Classificação indicativa: 12 anos.

Organizadores: Marcos Vinicius Tomas Olegario e Flavio Victor Braga, ambos da equipe do Observatório.

Próximas sessões: o filme também será exibido nos dias 16 e 23 de julho.

