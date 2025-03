Filme da semana escolhido pelo Cineclube CDCC se passa no período pré-histórico Paleolítico

Crédito: Divulgação

O Cineclube CDCC exibe o filme A Guerra do Fogo, sábado, 15, sábado, às 20h. A sessão acontece no Auditório do Centro de Divulgação Científica e Cultural da USP São Carlos (CDCC-USP), localizado na Rua Nove de Julho, 1227. Não é necessário pegar ingressos com antecedência, basta comparecer à sessão. A entrada é gratuita.

Para a programação do mês de março, o Cineclube CDCC separou uma seleção de filmes com uma característica em comum: as diferentes representações da ciência no cinema. Teremos em exibição obras de aventura pré-histórica, discussões profundas de física quântica, engenharia genética e odisseias espaciais; explorando muito a ficção científica, que nos permite imaginar como as mudanças provocadas pela ciência nos afetam. O Cineclube CDCC convida todos a experimentarem esta programação especial que promete fritar a cabeça.

A GUERRA DO FOGO

La guerre du feu, França, Canadá, EUA, 1981, Ação/Aventura, 100 minutos

Direção: Jean-Jacques Annaud

Elenco: Everett McGill, Ron Perlman, Nicholas Kadi, Rae Dawn Chong

CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: 14 anos (contém violência, nudez)

Idioma: Grunhidos e gestos

Sinopse: Uma tribo de homens antigos sobrevive graças ao misterioso fogo. Porém, após um ataque, sua única fonte de calor se extingue. Então três guerreiros saem numa longa jornada para trazer de volta a chama e garantir a sobrevivência de seu grupo.

