Festival São Carlos Matsuri deste ano será realizado na FESC

Após reunião realizada nesta quinta-feira (10), ficou definido que o Festival São Carlos Matsuri deste ano acontecerá na Fundação Educacional São Carlos (FESC), na Vila Nery. Participaram da reunião, o vereador Lineu Navarro (PT), o presidente da FESC, Eduardo Cotrim, o secretário municipal de Cultura e Turismo, Leandro Severo, e representantes da comunidade nipo-brasileira em São Carlos. O evento deve ocorrer nos dias 30 e 31 de agosto.

Segundo Lineu, o recurso para a realização da festa já está garantido e a previsão é que, na próxima semana, aconteça uma reunião estratégica. “A comissão destes três setores se reunirá para tratar da organização e pormenores: a disposição das barracas de comida e dos bazaristas, visual/decoração do espaço, segurança, palco, camarim, salas para oficinas, grupos de dança e música, etc.”, informou o vereador.

FESTIVAL - O São Carlos Matsuri foi incluído no calendário oficial de eventos do Município por lei de autoria do vereador Lineu Navarro e já é tradicional na cidade por reunir milhares de pessoas, que degustam a culinária tradicional japonesa e se encantam com as apresentações culturais. “É um evento que mostra a presença e participação desta colônia em nossa cidade e país. O Matsuri é um símbolo da valorização da cultura japonês. É importante que as novas gerações também valorizem esse legado”, ressaltou Lineu.

