Festival Sabores pelo Mundo começa nesta sexta com apresentações de K-Pop

.Para quem gosta de experimentar o que a gastronomia oferece pelo mundo, o programa para esta sexta, sábado e domingo, é o Festival Sabores pelo Mundo, no estacionamento do Shopping São Carlos.

Além do evento oferecer uma experiência gastronômica com mais de cinquenta pratos típicos da culinária japonesa, coreana, americana, alemã, portuguesa entre outras que irá proporcionar ao público uma verdadeira viagem pelos sabores do mundo sem sair da cidade, haverá uma programação em que o público será convidado a subir ao palco e mostrar seu talento para o K-Pop.

O festival Sabores pelo Mundo também terá espaço para os shows da banda Rota 80, que traz grandes sucessos daquela década, além do Duo Beat Lee, com baladas românticas e hits internacionais e muitas outras atrações e apresentações temáticas como dança do ventre com profissionais do Studio Neyma Al Najmah.

Confira a programação:

SEXTA DIA - 10 DE ABRIL

17h00 - Abertura com Jusama Show

17h30 - Karaokê Japonês (Palco Aberto)

18h30 - K-pop Adventure

19h00 - Grupos convidados e Random

20h00 - Studio Neyma Al Najmah (dança do ventre)

21h00 - Jusama Quizz (premiações)

SÁBADO - DIA 11 DE ABRIL

12h00 - Abertura palco livre Jusama Show

13h00 - Karaokê Internacional (premiações)

14h30 - Estúdio K - Centro de danças

15h20 - Grupo Lumi4

16h00 - K-pop show Huntrix (guerreiras)

18h00 - Show Beat Lee (Duo Romântico)

19h00 - Grupo Red Light

20h00 - Grupo Dahlia

21h00 - Show temático

DOMINGO - DIA 12 DE ABRIL

12h00 - Abertura palco livre Jusama Show

14h00 - Show de Talentos

15h00 - Studio Neyma Al Najmah (dança do ventre)

17h00 - Grupo Lumi4

18h30 - Show Banda Rota 80

20h00 - Karaokê Livre

21h30 - Encerramento e premiações

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