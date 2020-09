Festival musical ajudará entidades sociais

Comemorando 50 anos de vida e muita história na música, o instrumentista Antônio Marco de Almeida realizará neste sábado, 3, a partir das 19h um festival musical on-line, “100 Para Celebrar 50”, onde em dois atos, serão interpretadas variadas canções, desde Luís Gonzaga até Led Zeppellin. O show terá banda completa e vasto repertório.

“Iremos do cancioneiro popular brasileiro, no cerne da música até o rock and roll com uma banda escolhida a dedo para em 100 minutos ofertar ao internauta, qualidade, diversão e solidariedade já até o evento está apoiado a Apae e a Rede Feminina de Combate ao Câncer.

Por sistema de QR Code as pessoas podem contribuir com o evento que conta com o apoio do São Carlos Agora e de Rykoff Aidar.

O link de acesso para assistir é: http://bit.ly/2020PC50.

