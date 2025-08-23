(16) 99963-6036
sábado, 23 de agosto de 2025
Entretenimento

Festival do Pastel e do Morango agita o final de semana no Kartódromo

23 Ago 2025 - 09h03Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Parque do Kartódromo - Crédito: divulgaçãoParque do Kartódromo - Crédito: divulgação

Festival do Pastel e do Morango promete movimentar São Carlos neste final de semana, dias 23 e 24 de agosto, no Kartódromo. O evento começa a partir das 14h tanto no sábado quanto no domingo e traz uma programação recheada de gastronomia, música e lazer para toda a família.

Gastronomia variada e sobremesas irresistíveis

Além dos pastéis e das sobremesas à base de morango, marca registrada do festival, os visitantes poderão saborear uma ampla diversidade gastronômica, com mais de 20 opções de alimentação e ainda chopp gelado.

Diversão para as crianças

Pensando nos pequenos, o espaço contará com uma área kids, preparada especialmente para garantir a diversão da criançada enquanto os adultos aproveitam a festa.

Programação musical

A música também terá lugar de destaque no festival, com atrações que prometem animar o público:

  • Sábado (23/08): apresentação da Orquestra de Violeiros e do DJ Tello;

  • Domingo (24/08): show da banda Vinil 78, que traz em seu repertório grandes sucessos para embalar a noite.

Entrada gratuita

Com entrada livre, o Festival do Pastel e do Morango é uma ótima oportunidade para reunir familiares e amigos em um ambiente descontraído, com boa música, comidas de qualidade e lazer para todas as idades.

Leia Também

Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (23/08) para o seu signo
Entretenimento07h53 - 23 Ago 2025

Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (23/08) para o seu signo

14ª edição do São Carlos Matsuri acontece nos dias 30 e 31 de agosto
Festival japonês 17h40 - 22 Ago 2025

14ª edição do São Carlos Matsuri acontece nos dias 30 e 31 de agosto

Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (22/08) para o seu signo
Entretenimento05h51 - 22 Ago 2025

Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (22/08) para o seu signo

Músicos e intelectuais de São Carlos e região avaliam legado de Raul Seixas, que morreu há 36 anos
Entretenimento19h56 - 21 Ago 2025

Músicos e intelectuais de São Carlos e região avaliam legado de Raul Seixas, que morreu há 36 anos

Pagode dos anos 90 agita o Espaço Cultural Ypê Mirim neste sábado com entrada solidária
Entretenimento17h05 - 21 Ago 2025

Pagode dos anos 90 agita o Espaço Cultural Ypê Mirim neste sábado com entrada solidária

Últimas Notícias