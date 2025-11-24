Festival da Consciência Negra reúne música, empreendedorismo e valorização cultural na Praça XV

A Praça XV de Novembro recebeu no domingo (23/11) a primeira edição do Festival da Consciência Negra, promovido pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (SMCT), por meio do Departamento de Economia Solidária. O evento celebrou o mês dedicado à valorização da cultura afro-brasileira e atraiu grande público ao longo de mais de seis horas de programação gratuita.

Além das apresentações artísticas, o festival contou com uma feira permanente de economia solidária, reunindo empreendedores negros de São Carlos. Artesanato, gastronomia, brinquedos, produtos e serviços marcaram presença, reforçando a identidade cultural afro-brasileira e gerando oportunidades de renda para os participantes. A organização teve apoio do Afro Axé Bahia e da Miltinho Produções.

Atrações valorizam música e expressão afro-brasileira

A programação artística foi diversificada e marcada por ritmos tradicionais e contemporâneos. Entre as atrações estiveram o projeto HIP HOP Salva, batalhas e pockets shows; a cantora Regina Dias, com o show “Entre Tons – Samba e MPB”; o grupo Samborê, com a apresentação “Não Deixe o Samba Morrer”; e o encerramento com o grupo Conversa de Botequim, que apresentou o espetáculo “Coisa Nossa – Samba de Raiz”.

Economia solidária como ferramenta de inclusão

O secretário municipal de Cultura e Turismo, Leandro Severo, destacou a importância da Economia Solidária como instrumento de fortalecimento social e geração de renda. Ele ressaltou que o projeto, apresentado pelos proponentes Janete Ferreira Rodrigues dos Santos e José Milton Marinho dos Santos, do coletivo Diversificarte, contou com recursos de emenda parlamentar da vereadora Raquel Auxiliadora.

Severo também lembrou que todos os grupos artísticos foram selecionados via credenciamento público. “O edital garante transparência nas contratações e oferece aos artistas são-carlenses a oportunidade de se apresentarem em um espaço tão significativo como a Praça XV. Estamos felizes em realizar esse evento no mês da Consciência Negra”, afirmou.

Fortalecimento da identidade e combate ao racismo

O diretor do Departamento de Economia Solidária, José Eduardo Araújo, ressaltou que o festival cumpre um papel essencial no fortalecimento da diversidade étnico-racial. “O evento fomenta as atividades dos empreendedores da economia solidária, gera renda, oferece música e entretenimento à população e se torna referência para outras iniciativas”, disse.

O festival também recebeu o secretário adjunto de Turismo, Hicaro Alonso, além dos diretores da SMCT Manoel Virginio (Promoção Turística) e Mariana Navarro (Artes e Cultura).

