Festival Cultural Edição Brasilidades movimenta fim de semana em Ibaté

A Praça Central de Ibaté foi tomada pela animação no último fim de semana com a realização do Festival Cultural – Edição Brasilidades, que reuniu música, gastronomia e lazer para toda a família.

O evento contou com shows ao vivo que animaram o público, entre eles as apresentações de Miquéias Vaqueirinho & Gênio Teclas, além das bandas Swing J10 e Som D Farra, que trouxeram muito ritmo e energia para as noites do festival.

Além da música, os visitantes aproveitaram diversas opções de entretenimento, como trenzinho, área kids com brinquedos infláveis, exposição de artesanato e variedades.

Na parte gastronômica, o festival foi um verdadeiro convite ao paladar, oferecendo o melhor da culinária brasileira: espetinhos, pastéis, caldo de cana e outras delícias que conquistaram os visitantes.

Com grande participação popular, o Festival Brasilidades reafirmou o potencial cultural e festivo da cidade, proporcionando um fim de semana de integração, valorização das tradições e diversão para todas as idades.

Leia Também