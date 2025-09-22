(16) 99963-6036
segunda, 22 de setembro de 2025
Entretenimento

Festival Cultural Edição Brasilidades movimenta fim de semana em Ibaté

22 Set 2025 - 17h49Por Jessica Carvalho R.
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Festival Cultural Edição Brasilidades movimenta fim de semana em Ibaté -

A Praça Central de Ibaté foi tomada pela animação no último fim de semana com a realização do Festival Cultural – Edição Brasilidades, que reuniu música, gastronomia e lazer para toda a família.

O evento contou com shows ao vivo que animaram o público, entre eles as apresentações de Miquéias Vaqueirinho & Gênio Teclas, além das bandas Swing J10 e Som D Farra, que trouxeram muito ritmo e energia para as noites do festival.

Além da música, os visitantes aproveitaram diversas opções de entretenimento, como trenzinho, área kids com brinquedos infláveis, exposição de artesanato e variedades.

Na parte gastronômica, o festival foi um verdadeiro convite ao paladar, oferecendo o melhor da culinária brasileira: espetinhos, pastéis, caldo de cana e outras delícias que conquistaram os visitantes.

Com grande participação popular, o Festival Brasilidades reafirmou o potencial cultural e festivo da cidade, proporcionando um fim de semana de integração, valorização das tradições e diversão para todas as idades.

Leia Também

Expocar São Carlos reunirá mais de 500 carros em megaevento no dia 9 de novembro
4ª Edição 09h55 - 22 Set 2025

Expocar São Carlos reunirá mais de 500 carros em megaevento no dia 9 de novembro

Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje ( 22/09) para o seu signo
Entretenimento05h53 - 22 Set 2025

Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje ( 22/09) para o seu signo

Horóscopo do dia: confira previsão de hoje (21/09) para o seu signo
Entretenimento06h02 - 21 Set 2025

Horóscopo do dia: confira previsão de hoje (21/09) para o seu signo

Evento reúne apaixonados por trens e história ferroviária em São Carlos
16º Encontro de Ferreomodelismo 17h34 - 20 Set 2025

Evento reúne apaixonados por trens e história ferroviária em São Carlos

São Carlos recebe artistas indicados ao Grammy Latino: Liniker, BaianaSystem e MC Hariel
TUSCA 202508h04 - 20 Set 2025

São Carlos recebe artistas indicados ao Grammy Latino: Liniker, BaianaSystem e MC Hariel

Últimas Notícias