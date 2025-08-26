Festival Cultural de Ibaté: Sabores da Terra movimentou reuniu centenas de famílias

O Festival Cultural de Ibaté – Sabores da Terra foi um verdadeiro sucesso. Realizado nos dias 23 e 24 de agosto, o evento atraiu centenas de pessoas à Praça Central, promovendo a cultura local, a gastronomia regional e momentos de lazer para toda a família.

Gastronomia em Destaque

As barracas espalhadas pela praça ofereceram comidas típicas da região, valorizando a culinária local e incentivando os produtores da cidade. O público teve a oportunidade de experimentar pratos variados e prestigiar a riqueza dos sabores da terra.

Música e Entretenimento

No sábado, Rodrigo Alves animou o público com muito sertanejo e carisma. Já no domingo, o cantor Henrique Morelli encerrou o festival com chave de ouro, embalando a noite com grandes sucessos.

Espaço Kids

As crianças também tiveram diversão garantida com um trenzinho animado e brinquedos infláveis, que garantiram alegria e entretenimento durante todo o fim de semana.

Um Evento para Todos

Com entrada gratuita, o Festival Sabores da Terra proporcionou um ambiente familiar e acolhedor, fortalecendo o vínculo comunitário por meio da arte, da cultura e da boa comida. Além disso, movimentou a economia local ao incentivar o consumo de produtos regionais e valorizar o trabalho de comerciantes e artistas da cidade.

