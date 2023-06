SIGA O SCA NO

Festa junina da FESC será realizada nos dias 16 e 17 de junho no campus da Vila Nery -

A Fundação Educacional São Carlos (FESC) vai realizar na próxima sexta-feira (16/06) e no sábado (17/06), das 16 às 22h, na rua São Sebastião, nº 2.828, no campus da Vila Nery, a tradicional Festa Junina da entidade. A entrada será 1 kg de alimento não perecível ou 1 item de higiene pessoal ou de limpeza. Ração para cão ou gato também será aceita.

A Festa Junina da FESC vai ter muita comida típica que estará disponível para venda nas barracas e food trucks, assim como brinquedos infláveis para as crianças, podendo os pais adquirir o passaporte na hora. Já a pipoca e o algodão doce serão distribuídos gratuitamente, uma oportunidade de conferir a energia contagiante do arraiá e vivenciar a alegria, a música e a dança típica dessa tradição brasileira.

De acordo com o diretor presidente das FESC, Eduardo Cotrim, a Festa Junina da Fundação já se tornou tradicional na cidade. “Quem vier vai ter diversão garantida com muitas brincadeiras típicas, danças e coreografias animadas, além de ser uma oportunidade para se reunir com amigos e familiares em um ambiente de descontração”, destacou.

