A festa contará com barracas e food trucks com bebidas e comidas típicas, além de uma área especial para as crianças.

As atrações musicais ficam por conta das duplas João Carlos e Bruno e Pedro Vitor e Mariana, que sobem ao palco para embalar a noite e garantir muita animação para o público presente.

A tradicional Festa Julina do Itamarati, acontecerá nos dias 4 e 5 de julho, das 19h às 0h, na Praça de Eventos Fernada Picon, localizada na Av. Doutor Aurélio Cattani, S/N. A entrada é gratuita e o evento promete animar o público com muita música, comidas típicas e atrações para todas as idades.