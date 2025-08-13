Festa do Vinho e Queijo dos Salesianos será no dia 30 de agosto

imagem ilustrativa - Crédito: Freepik

No próximo dia 30 de agosto, a partir das 19h30, São Carlos será palco de uma noite de tradição e gastronomia com a realização da Festa do Vinho e Queijo, evento beneficente promovido em prol dos projetos dos Salesianos.

O encontro, que será realizado no Armazém de Maria, promete reunir o melhor da culinária italiana, com vinhos e queijos selecionados que remetem ao verdadeiro sabor da Itália. Além das delícias gastronômicas, o público poderá aproveitar um show especial da Banda Premiata, garantindo música e animação durante toda a noite.

As adesões podem ser adquiridas diretamente na sede dos Salesianos. Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (16) 2107 3300 e (16) 99438 0219

Leia Também