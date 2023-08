SIGA O SCA NO

Neste final de semana (sexta, sábado e domingo ) a partir das 19h, acontece a Festa do Padroeiro na paróquia São Pio X que fica localizada na avenida José Pereira Lopes, Vila Prado.

O evento terá quermesse com show ao vivo e barracas típicas com pasteís, espetinhos, cachorro-quente, doces e bebidas em geral. Também será servido o tradicional bolo do Padroeiro na barraca de doces a partir de R$7.

Informações podem ser obtidas pelo contato: (16) 3501 1040

