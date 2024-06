Festa do Morango de São Carlos continua nesta sexta-feira; confira a programação

Festa do Morango continua - Crédito: reprodução redes sociais

A “1ª Festa do Morango” de São Carlos continua nesta sexta-feira (28). O evento que começou ontem acontece no estacionamento do Shopping Iguatemi.

Para quem gosta de morango, opções não faltarão como espeto de morango, morango do nordeste, bolo de pote de morango, crepe de morango, pavê de morango, torta de morango, fondue de morango, churros de morango, torresmo de rolo com geleia de morango, burger de morango, burger com salada de morango, coxinha de morango, panqueca de morango, chopp de morango, açaí com morango, licor de morango, milkshake de morango, sorvete de morango, vinagrete de morango, caipirinha de morango, drinks de morango, bombom de morango, croissant de morango, pão de queijo com recheio de morango, strogonoff de morango, pizza de morango, nacho com geleia de morango, entre outros pratos apetitosos.

A festa vai oferecer outras opções gastronômicas como torresmo de rolo, costela, burger na parrilla, baião de dois, feijão tropeiro, espetinho, pastéis, comida mexicana, batata frita, coxinha, arroz carreteiro, doces caseiros, churros, comida japonesa, além de diversos drinks, chopp e muito mais.

Música

O evento vai contar com uma programação musical para todos os dias de festa. Confira:

Sexta-feira (28) - 19h - Banda Confisco - CBJR

Sábado (29) - 19h – Diet Music - Mamonas Cover

Domingo (30) - 19h – Special Queen Cover

Solidariedade

Para quem quiser colaborar (não é obrigatório) haverá um ponto de arrecadação de alimento não perecível no local do evento. O que for arrecadado será destinado ao Fundo Social de Solidariedade de São Carlos.

SERVIÇO – 1ª FESTA DO MORANGO EM SÃO CARLOS

Quando: 27/06, 28/06, 29/06 e 30/06.

Onde: Estacionamento do Shopping Iguatemi (Passeio dos Flamboyants, 200 - Parque Faber Castell II, São Carlos)

Horário: quinta e sexta das 17h às 22h; sábado e domingo das 12h às 22h.

*Entrada gratuita.

Leia Também