Festa do Milho reúne cerca de 50 mil pessoas em Água Vermelha

Crédito: Divulgação

A tradicional Festa do Milho, realizada no distrito de Água Vermelha, em São Carlos, atraiu cerca de 50 mil pessoas ao longo dos três dias de programação. O evento aconteceu na Rua Bela Cintra, em frente à Paróquia São Roque, e ofereceu ao público 44 barracas — 24 delas com produtos à base de milho verde — além de cinco food trucks, artesanato e atividades para as crianças.

A programação musical contou com apresentações gratuitas de artistas e grupos como Banda Expresso BR, Pedro Henrique, Rudy, Grupo de Capoeira Negros de Iorubá, Roda de Violeiros, Orquestra Amigos Violeiros de São Carlos, Os Defensores da Catira de Santa Eudóxia, Betinho Max: O Cara do Piseiro e Banda Doce Veneno.

A segurança do evento foi garantida por equipes da Polícia Militar, Defesa Civil, Guarda Municipal, agentes de trânsito, Samu e Corpo de Bombeiros.

Presente no evento, o prefeito Netto Donato destacou a importância da festa para a cidade. “É uma celebração tradicional do nosso calendário e, a cada ano, conquista ainda mais o público de São Carlos e da região”, afirmou.

O secretário municipal de Cultura e Turismo, Leandro Severo, também ressaltou o apoio da administração municipal. “A Festa do Milho é realizada pelos moradores do distrito e tem forte identidade cultural. Além da gastronomia, oferecemos uma programação cultural diversificada, o que atraiu um público expressivo ao longo dos três dias”, disse.

Segundo o secretário, a festa também movimenta a economia local. “O evento gera empregos, renda para os empreendedores e impulsiona o turismo em São Carlos. Neste ano, a estimativa é de que a festa tenha movimentado cerca de R$ 5 milhões”, concluiu.

A Festa do Milho foi oficializada pela Lei nº 13.338, de 2 de junho de 2004, de autoria do ex-vereador Marquinho Amaral. A organização é da Associação de Amigos do Bairro do Distrito de Água Vermelha, com apoio da Prefeitura Municipal.

