Festa do Milho de Água Vermelha começa nesta sexta-feira (14); confira a programação

Milho - Crédito: Pixabay

Começa hoje mais uma Festa do Milho de Água Vermelha.Além dos pratos tradicionais como chica doida, sopa, pamonha, curau, bolo, quiche e purê de milho, nesta edição serão preparadas novas receitas como vatapá de milho com molho de queijo, pastel de chica doida, lanche de pernil no pão de milho verde e suco de milho peruano.

Para a degustação de todos esses pratos não vai faltar boa música nesses três dias de festa. Na sexta (14/04), a partir das 19h30, o público vai poder curtir Los Pernas e Banda Onnix; no sábado (15/04) sobem ao palco Pedro Henrique (19h), Beloti e Viana (20h15) e Gilberto e Gilmar (21h30). No domingo (16/04) a festa começa às 11h com a formação de Roda de Viola. Já a partir das 16h o público poderá assistir a Orquestra de Violeiros, Defensores da Catira (18h), Banda Fannk (18h30) e encerrando a 18ª Festa do Milho muita música sertaneja com a dupla João Carlos e Bruno a partir das 20h30.

TRANPORTE

A Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito (SMTT) comunica que a empresa Suzantur irá disponibilizar horários extras nas linhas que atendem o distrito de Água Vermelha durante a 18ª Festa do Milho. Na sexta-feira (14), no sábado (15) e no domingo (16), a empresa irá operar com horários extras na Linha 44, que atende o distrito a partir da Estação.

Além dos horários convencionais, neste ano a operação especial começa na sexta-feira (14), com partida extra da Estação para o distrito às 19h, 20h e 21h e partida extra de Água Vermelha para São Carlos às 19h30, 20h30 e 23h15. No sábado (15) e no domingo (16) as partidas extras da Estação serão as 11h, 13h, 15h, 19h, 20h e 21h e partida extra de Água Vermelha para São Carlos as 11h30, 13h30, 15h30, 19h30, 20h30 e 23h15. A linha 52 que faz Estação X Santa Eudóxia irá operar normalmente fazendo a ligação dos distritos de Santa Eudóxia e Água Vermelha.

