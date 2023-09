Festa do Milho da Praça da XV promete agitar o final de semana

Milho - Crédito: Pixabay

A Prefeitura Municipal de São Carlos, anunciou nesta segunda-feira (11) a Segunda Edição da Festa do Milho, que será realizada entre os dias 15 a 17 de setembro na Praça XV.

O evento organizado pela Feira de Economia Solidária da Praça XV, em São Carlos contará com diversas atrações culturais, como shows musicais e feira de artesanato. Além disso, haverá uma grande variedade de comidas típicas feitas com milho, como bolos, pamonha, curau, brigadeiro e muito mais.

A programação musical da festa contará com a participação da Orquestra de Violeiros do Sindicato Rural, no dia 15, a dupla sertaneja Beloti e Viana, no dia 16, e a banda tradicional de São Carlos, Doce Veneno, no dia 17.

A feira será realizada das 16h às 22h no dia 15, das 14h às 22h no dia 16 e das 10h às 22h no dia 17. A entrada é gratuita.

A edição da Festa do Milho foi realizada em 2022 foi um sucesso de público. A expectativa é que, neste ano, o evento seja ainda maior e mais animado.

