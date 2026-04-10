Festa do Milho da Paróquia São José começa nesta sexta-feira (10)

Milho - Crédito: Pixabay

A Paróquia São José realiza neste fim de semana a tradicional Festa do Milho, reunindo fé, cultura e entretenimento para toda a população em São Carlos. O evento acontece entre sexta-feira (10) e domingo (12), na sede da paróquia, localizada na Rua Silvério Ignarra Sobrinho, s/nº, na Vila Monteiro.

A programação começa sempre às 19h e promete atrair moradores e visitantes com uma variedade de comidas típicas à base de milho, além de serviço de bar e apresentações musicais ao vivo.

Na sexta-feira (10), sobem ao palco Alex Moraes, João Pedro e Zé Paulo, abrindo a programação musical do evento. No sábado (11), a animação ficará por conta das bandas Meia Boca e Doce Veneno. Já no domingo (12), o encerramento da festa contará com apresentações de Atos Henrique e Rony.

Além das atrações culturais e gastronômicas, a festa também terá momento religioso, com celebração da Santa Missa todos os dias às 18h, reforçando o caráter tradicional e comunitário do evento.

Leia Também