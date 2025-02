Festa do Milho da Paróquia São João Paulo II acontece neste final de semana

Festa do Milho - Crédito: divulgação

A Paróquia São João Paulo II realiza mais uma edição da tradicional Festa do Milho, um evento que promete reunir a comunidade em três dias de muita música e gastronomia. As delícias do milho, preparadas de forma caseira, serão o grande destaque da festa, que contará ainda com diversas atrações musicais.

Confira a programação:

Sexta-feira, 28 de fevereiro

20h - Show com João Carlos & Bruno

Sábado, 1º de março

18h - Show com Letícia & Gabi

20h - Show com Santu & Moraes

Domingo, 2 de março

15h - Show com Expresso BR (Matinê)

19h - Show com Pedro Vitor & Mariana

Além da programação musical, todos os dias o público poderá se divertir com o tradicional Trenzinho da Alegria.

A festa acontece na Paróquia São João Paulo II. Para mais informações, acesse Facebook.com/joaopauloiisc ou entre em contato pelo telefone (16) 4042-0200.

