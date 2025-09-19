Festa do Milho da Paróquia Santo Antônio de Pádua acontece neste final de semana

A Paróquia Santo Antônio de Pádua promove nos dias 19, 20 e 21 de setembro, a tradicional Festa do Milho, evento que já se consolidou no calendário comunitário e que reúne gastronomia típica, atrações musicais e momentos de confraternização para toda a população.

A programação musical será aberta na sexta-feira, 19 de setembro, a partir das 19h, com apresentação do Duo Us Dias. No sábado, 20 de setembro, as atividades começam às 16h e terão como destaque, às 20h, o show da Banda Brexó. Já no domingo, 21 de setembro, a festa inicia às 15h, com show do Quarteto Samba, e às 20h com o tradicional bingo/show de prêmios.

O público poderá degustar uma ampla variedade de pratos preparados à base de milho, entre eles pamonha, curau, sopa e bolo de milho.Também estarão disponíveis outras opções gastronômicas, como hambúrguer, pastel, espetinho, além de serviço de bar.

Leia Também