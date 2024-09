SIGA O SCA NO

Festa do Milho - Crédito: divulgação

Continua neste domingo (15) a partir das 10h, a Festa do Milho na Praça na XV. As 19h terá música ao vivo com a Banda Doce Veneno.

Coordenada pela Feira da Praça XV de Economia Solidária, a Festa do Milho 2024 terá 15 barracas com alimentos à base de milho, artesanato, entre outras atrações, tendo como objetivo oferecer um fim de semana de muita música e gastronomia para a população.

