Festa do Livro da USP tem descontos e programação cultural

A décima edição da Festa do Livro da USP de São Carlos (Flusp) vai reunir 48 editoras e será marcada por descontos, sessões de autógrafos e uma ampla programação cultural. O evento começa nesta quarta-feira, dia 20, e se estenderá até sábado, dia 23, no vão livre do prédio principal da Escola de Engenharia de São Carlos (EESC), com entrada livre e gratuita. De quarta a sexta-feira, o evento ocorre das 10h às 21h. Já no sábado, o horário será das 10h às 20h. A programação completa da Festa está disponível no site da Flusp.

Os milhares de livros à venda na Festa terão descontos que variam entre 30% e 60% sobre o preço de capa. A Editora da USP (Edusp) será uma das editoras presentes (a lista de todas as editoras participantes está disponível neste link). Os organizadores esperam a visita de mais de 3 mil pessoas – frequência verificada na edição anterior da Flusp, realizada em 2023.

Programação cultural

Os quatro dias do evento estarão repletos de atividades culturais. No dia 20, primeiro dia da Festa, às 14 horas, o sociólogo Jessé de Souza – autor de A Elite do Atraso, Como o Racismo Criou o Brasil e O Brasil dos Humilhados, entre outras obras – vai participar do debate Desigualdade, Construção Social e os Desafios do Brasil Contemporâneo. Às 16h30, haverá uma sessão sobre literatura marginal com a presença do escritor paulista Wesley Barbosa, que já vendeu mais de 10 mil exemplares de seus livros – entre eles, O Diabo na Mesa dos Fundos e Parágrafos Fúnebres –, inicialmente publicados de forma independente e vendidos nas ruas e em bares de São Paulo. Às 19h, a jornalista e ativista Luciana Barreto falará sobre Mídia, Racismo e Direitos Humanos. A programação cultural do primeiro dia da Festa se encerrará às 20h30, com a apresentação do grupo Forró de Dama.

Na quinta-feira, dia 21, a programação cultural começa às 10h, com o Café Literário: Inteligência Artificial e a Produção Literária, com a participação da escritora Camila Ginebro e Sonia Guzzi e do escritor e engenheiro da computação Raphael Samaniego. A partir das 12h30, vão se apresentar dois grupos musicais: o Rochedo de Ouro e o Congobloco, ambos dedicados ao ritmo do maracatu. Às 14h, a bibliotecária e psicanalista Maria Aparecida Pardini e a psicóloga Lucélia Elizabeth Paiva vão abordar o tema Biblioterapia: Leitura como Abrigo em Tempos de Crise e um Guia para o Crescimento Pessoal. Às 16h30, a professora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo e de Design (FAU) da USP Flávia Brito do Nascimento vai lançar o livro Cotidiano Conjunto – Domesticidade e Patrimonialização da Habitação Social Moderna, publicado pela Edusp, que teve lançamento também em São Paulo, no dia 16 passado, conforme noticiou o Jornal da USP (leia aqui). Já às 19h, o escritor, ambientalista e conferencista indígena brasileiro Kaká Werá Jecupé, do povo Tapuia, falará sobre Uma Literatura para o Bem-Viver. Às 20h30, a cantora e compositora mineira Mayra Aveliz e o trio liderado por Netto Rockfeller vão fazer um show em que predominam o blues, o soul e o rock.

No dia 22, sexta-feira, a programação cultural da Flusp vai começar às 10h30 com uma Oficina Visual a ser ministrada pelo escritor e ilustrador pernambucano André Neves. Às 12h30, os coletivos Hip Hop Salva e Alcateia promovem uma “batalha de rimas”. Em seguida, às 14h, o ilustrador cearense Talles Rodrigues e o quadrinista baiano Wesley Mercês – criador da série As Crônicas de Wesley – falarão sobre Entre o Real e o Surreal: Por Que o Brasil Já Vem com Roteiro Pronto. Às 15h30, a Trupe no Clima do Riso, uma escola de circo localizada em São Carlos, fará um espetáculo que inclui palhaços, pernas de pau, malabares e acrobacias. Do Punk ao Poema: Quando o Traço Provoca e Acolhe é o nome da atividade que, às 16h30, vai reunir André Neves e o cineasta gaúcho Otto Guerra. Às 19h, a premiada jornalista Juliana Dal Piva (autora de best-sellers como O Negócio do Jair – A história Proibida do Clã Bolsonaro e Crime Sem Castigo – Como os Militares Mataram Rubens Paiva) fará a palestra Como o Jornalismo Investigativo Pode Ajudar a Construir Conhecimento e Literatura.

No último dia da Flusp, sábado, dia 22, a programação cultural começa às 10h30 com a apresentação de Giselda Perê, fundadora do núcleo de pesquisa Agbalá Conta, voltado para divulgar histórias de culturas e comunidades de origem afro. Às 11h, a Cia. Trucks de teatro encena o espetáculo A Bruxinha, inspirado na personagem criada pela escritora Eva Furnari. Uma apresentação de três grupos vocais do campus da USP de São Carlos – o Coral da USP São Carlos, o Coral Afro Soul Jazz e o Madrigal da USP São Carlos – está prevista para as 12h. Temas LGBTQIAPN+ e questões de gênero e raça serão debatidos, às 13h, pelo jornalista e escritor Alex Francisco e pela também jornalista e escritora Mariana Vilela. Duas programações acontecerão às 15 horas: a palestra Narrativas Negras em Quadrinhos, que será dada pelo ilustrador e professor da Escola de Aplicação da Faculdade de Educação da USP Marcelo D’Salete – vencedor do Prêmio Jabuti e do Prêmio Eisner, o “Oscar dos Quadrinhos” –, e a oficina Território do Brincar, que vai mostrar as inovações e experiências da Creche e Pré-Escola São Carlos, fundada em 1985 por iniciativa de funcionárias da USP. O quadrinista fluminense Carlos Ruas, que em sua arte mistura religião e humor, fará a palestra No Boteco dos Deuses – Religião, Humor e Ceticismo, às 17 horas. A última atividade cultural da Flusp será a exibição da banda Monallizza, que se dedica a preservar e divulgar a música do cantor e compositor carioca Tim Maia (1942-1998).

