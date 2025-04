Festa do Clima acontece neste sábado e domingo; veja programação

Festa do Clima - Crédito: divulgação

A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, realiza neste fim de semana, dias 26 e 27 de abril, a 56ª edição da Festa do Clima, que volta a acontecer na Praça do Mercado Municipal (Praça Maria Aparecida Resitano).

A Festa começa no sábado (26/04), a partir das 19h, com a apresentação da Banda Próxima Parada e às 21h, o Grupo Presença foi cancelado por motivos de doença de um dos integrantes do grupo. Em substituição a essa atração, neste mesmo horário, teremos Gaab, filho do Rodriguinho (ex-integrante do Grupo Travessos). No domingo (27/04), a diversão começa mais cedo, a partir das 17h, quando o público poderá acompanhar a apresentação do Grupo Musical Big Band Guri, com seu repertório de Forró, na sequência a apresentação será do artista Gustavo Vallin e para encerrar a Festa a cantora sertaneja Nayara Amaral, apresentará muita música raiz e universitária.

Além dos shows, o público poderá aproveitar diversas opções gastronômicas nas 21 barracas e 5 food trucks presentes na praça, oferecendo ao público a oportunidade de experimentar diferentes tipos de comida e bebida, tornando a festa mais completa e agradável para as famílias.

O secretário municipal de Cultura e Turismo, Leandro Severo, ressaltou sobre a importância da Festa do Clima como uma celebração tradicional da cidade e a valorização da história e cultura ao realizá-la novamente na Praça do Mercado. “Realizar o evento novamente na Praça do Mercado Municipal, é uma forma de resgatar e valorizar um espaço que é um marco para a comunidade, um verdadeiro "coração cultural. A combinação de música de qualidade e a diversidade gastronômica realmente cria uma experiência completa para todas as idades”.

Para facilitar o retorno para casa no sábado (26/04), após os shows, a Prefeitura disponibilizará linhas extras de ônibus a partir da área central para diversos bairros, garantindo a segurança e o conforto do público.

- Linha 01: Cidade Aracy I e II; Zavaglia; Eduardo Abdelnur; Ypê Mirim; Antenor Garcia e Planalto Verde;

- Linha 02: Redenção; Vila Prado; Botafogo; Jardim Medeiros e Belvedere;

- Linha 03: Santa Felícia; Romeu Tortorelli; Arnon de Mello; Jardim Ipanema; Araucária e Embaré;

- Linha 04: Jóquei Clube; Rodoviária; Cidade Jardim; Paulistano e Dream Santo Antônio;

- Linha 05: Maria Stella Fagá; Vila São José; São Carlos 8; Itamaraty; Jardim Tangará e Douradinho;

- Linha 06: Novo Horizonte; CDHU; Azulville e Maracanã.

