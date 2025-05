Festa de São Gabriel Arcanjo promete diversão, comida boa e muita música nos dias 10 e 17 de maio

Festa da paróquia São Miguel Arcanjo promete agitar o final de semana - Crédito: Divulgação

A tradicional Festa de São Gabriel Arcanjo já tem data marcada e promete agitar o bairro Douradinho com muita animação, comidas deliciosas e atrações musicais. O evento acontece nos dias 10 e 17 de maio, a partir das 19h, ao lado da Capela de São Gabriel, na Rua Vinicius Emanuel Laurito Miceli, nº 33.

O público poderá saborear diversas opções gastronômicas como pastel, cachorro-quente, batata frita, espetinho, lanche de pernil, doces, sorvete, bebidas e chopp gelado. Além da culinária, a festa também contará com brincadeiras para as crianças e sorteios de prêmios especiais.

Um dos destaques da programação é o show de prêmios, que acontece nos dois dias. No dia 17 de maio, a expectativa é ainda maior com a realização de uma rodada especial no valor de R$ 5.000,00 em premiação. Os interessados já podem adquirir suas cartelas para participar e concorrer.

A música ficará por conta do cantor Atos Henrique, que se apresenta no dia 10. Já no dia 17, o show será com a dupla Atos Henrique & Ronny, prometendo um repertório animado para manter o público dançando a noite toda.

A entrada é gratuita e toda a renda arrecadada será revertida para a comunidade da capela. Uma ótima oportunidade para reunir a família, encontrar os amigos e celebrar com alegria e solidariedade.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone da paróquia: (16) 3415-2589

