terça, 02 de setembro de 2025
Entretenimento

Festa de São Cosme, Damião e Doum será realizado dia 28 de Setembro

02 Set 2025 - 16h48Por Jéssica C.R.
A Irmandade Espiritual Mãe Yemanjá está organizando a tradicional Festa de São Cosme, Damião e Doum, marcada para o dia 28 de setembro, em sua sede localizada na Rua Pedro Monteleone, nº 30, Jardim Tangará. O evento é uma das celebrações mais aguardadas pela comunidade, preservando a fé, a devoção e a tradição da umbanda.

A Casa Espírita, fundada pelo baluarte da religião Pai Matias de Oxum, foi recentemente reinaugurada na última sexta-feira, 29 de agosto, e segue promovendo encontros semanais às segundas e sextas-feiras, sempre às 20h.

Arrecadação solidária

Para a realização da festa, a organização está promovendo uma campanha de arrecadação de refrigerantes e doces, que serão distribuídos durante a celebração. A iniciativa busca envolver a comunidade, reforçando os valores de solidariedade e união.

“Contamos com a ajuda de todos para manter viva essa tradição tão importante em nossa fé e cultura. Toda contribuição será muito bem-vinda”, destaca a direção da Casa.

Informações

Interessados em colaborar ou obter mais informações podem entrar em contato pelo telefone (16) 99157-8951.

