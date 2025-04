Festa de inauguração do parquinho Jardim dos Sonhos e conscientização sobre o Autismo acontece neste sábado

Compartilhar no facebook

SIGA O SCA NO

No próximo sábado, dia 26 de abril, das 14h às 18h, a praça Jardim dos Sonhos, carinhosamente conhecida como antigo Parquinho do Amor, será palco de uma linda festa voltada para as crianças e suas famílias.

O evento, que marca a inauguração do Parquinho Jardim dos Sonhos, celebra também a conscientização sobre o Autismo, promovendo um espaço de inclusão, fraternidade e diversão para todos. A rua Franklin Brasiliense, nº 175, será temporariamente interditada para garantir a segurança dos participantes e a tranquilidade da festa.

Diversão garantida para a criançada

As atrações prometem encantar os pequenos com:

Pula-pula

Algodão doce

Pipoca

Pintura facial

Escultura de balões

Distribuição de doces e brinquedos

Pais e responsáveis são convidados a levar seus filhos e participar desse momento único, que une lazer e conscientização em um ambiente acolhedor e seguro.

Novidades no Parquinho Jardim dos Sonhos

Além da festa, os moradores poderão conhecer as melhorias realizadas no espaço. A revitalização inclui:

Academia ao ar livre para idosos e atividades para crianças

Placas de conscientização ambiental

Instalação de lixeiras e sacos para coleta de fezes de animais

Câmeras de segurança para garantir um ambiente seguro para todos

Leia Também