quinta, 13 de novembro de 2025
Entretenimento

Festa das Cores acontece neste sábado na Paróquia Santo Antônio

Evento beneficente em prol da Creche Aracy Pereira Lopes

13 Nov 2025 - 13h10Por Jessica Carvalho R
No próximo sábado, dia 15 de novembro, será realizado a Festa das Cores, um evento beneficente com o objetivo de arrecadar recursos para a manutenção das atividades da Creche Aracy Pereira Lopes, que atende crianças da comunidade e depende do apoio da população para continuar oferecendo seus serviços.

A festa será realizada das 18h30 às 22h30, no Salão da Paróquia Santo Antônio de Vila Prado, na Avenida Sallum, e terá entrada gratuita.

Entre as atrações, está o show ao vivo da cantora Suellen Santos, além de brinquedos infláveis gratuitos para as crianças, garantindo uma noite de diversão para toda a família.

O evento também contará com uma praça de alimentação ampla e variada, com itens a preços acessíveis. No cardápio, estarão disponíveis:


Pastéis (carne, queijo ou pizza) – R$ 12

Lanches (X-salada, X-egg, X-acebolado) – R$ 18

Porções: batata frita (500g) – R$ 30; batata com cheddar e bacon – R$ 35; calabresa – R$ 30

Bebidas: suco – R$ 7; água – R$ 3; água com gás – R$ 4; refrigerante – R$ 7; cerveja – R$ 7


Toda a arrecadação será revertida integralmente para auxiliar nas despesas da creche e garantir a continuidade dos trabalhos realizados com as crianças.

 

