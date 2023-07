Festa da Laranja com Açúcar terá linhas extras de ônibus

Ônibus da Rigras -

Para melhor atender o público que irá participar da 15ª Festa da Laranja com Açúcar, que acontece no distrito de Santa Eudóxia, nos dias 08 e 09 de julho, a Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito informa os horários das linhas extras do transporte coletivo.



De acordo com a Rigras, concessionária do transporte coletivo da cidade, haverá operação de horários extras na linha 52 Estação X Santa Eudóxia. Confira os horários:

- Dia 08/07 - Sábado

Os ônibus partirão da Estação Ferroviária para Santa Eudóxia nos seguintes horários: 6h, 7h10, 12h30, 13h15, 14h30, 17h10,18h (extra),19h, 20h (extra) e 23h10. Já de Santa Eudóxia para São Carlos (Estação Ferroviária) os ônibus partem às 19h, 21h e 23h no sábado;

- Dia 09/07 – domingo



Os ônibus partirão da Estação Ferroviária para Santa Eudóxia nos seguintes horários: 6h50, 11h30, 14h30, 16h30, 18h (extra),19h, 20h (extra) e 23h. Já do distrito para a Estação Ferroviária os ônibus sairão às 19h, 21h e 22h no domingo;

