Festa da Laranja com Açúcar começa neste sábado; confira a programação

Fiduma e Jeca abrem a Festa da Laranja com Açúcar no próximo sábado (8) - Crédito: Reprodução/Instagran

A Festa acontece na região da rodoviária do distrito com 6 atrações musicais, barracas com comidas típicas e muito artesanato. No sábado (08/07), os shows começam a partir das 19h, com a apresentação da dupla Marco e Maiko. Na sequência sobe ao palco do distrito a dupla Fernando e Caitano e para encerrar a primeira noite de festa a população vai poder curtir Fiduma e Jeca.



No domingo (09/07) a programação abre, a partir das 18h, com apresentação do Grupo Defensores da Catira. A partir das 18h30 o cantor Junior Karrerah faz a festa com todos os ritmos musicais no palco de Santa Eudóxia. Encerrando a Festa da Laranja com Açúcar, às 20h30, um grande show com a dupla sertaneja Hugo e Tiago.

