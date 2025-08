Festa Agostina agita Paróquia São Domingos com shows e barracas nos dias 1, 2 e 3 de agosto

Igreja São Domingos Sávio fica no Castelo Branco -

A Paróquia São Domingos Sávio, em São Carlos, promove neste final de semana a animada Festa Agostina, com programação variada entre os dias 1º e 3 de agosto. O evento será realizado na Rua José Carlos Gonçalves Neto, nº 151, no Jardim Nova São Carlos, e promete atrair o público com barracas típicas, brincadeiras como raquete, e apresentações musicais ao vivo.

Na sexta-feira (1º), sobem ao palco Danilo e Diego, além da cantora Nayara Amaral. No sábado (2), a festa continua com shows da Banda Six a Live, Santu e Moraes, Costamare e El Kandara. Já no domingo (3), a animação fica por conta de Fábio Barros e da dupla João Carlos e Bruno.

